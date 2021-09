Lille : Les réactions après la défaite à Salzbourg

Benjamin André (milieu de terrain de Lille, au micro de Canal + Sport) : "Il y avait la place pour jouer, mais on a fait trop d'erreurs, on a perdu trop de ballons. Les faits de jeu ne sont pas en notre faveur, c'est sûr. Mais on n'a pas eu beaucoup d'occasions, on n'a pas assez poussé, on aurait dû mieux négocier certains coups. Il fallait plus de maîtrise, face à une équipe agressive, ils n'attendaient que ça. Il nous reste quatre matches (de Ligue des Champions), on va les jouer à fond. Il y a la place, c'est ça qui est rageant. Il faut faire mieux, c'est sûr, mais on va se qualifier."

(entraîneur de Lille, conférence de presse) : "On a très bien démarré le match en étant rigoureux et justes pour préparer nos actions. Salzbourg est une équipe qui presse beaucoup, on a réussi à sortir de leur pressing. Mais je pense que si nous sommes plus justes, si techniquement et dans nos choix nous sommes meilleurs, ce soir on ne parle plus du penalty. On a été plutôt bons dans la préparation de nos actions et insuffisamment justes techniquement dans les 25 derniers mètres. Après, il y a cette histoire de penalty. Je ne vais pas le commenter davantage. C’est un fait de jeu qui a énormément d’incidence sur le déroulement, car ça les a remis dans le match. En deuxième mi-temps, je n’ai rien à dire sur le second penalty.Il reste encore 4 matchs, c’est très frustrant de ne pas avoir pris de points, mais en même temps c’est la réalité. Je me souviens d’il y a quelques années, Claude Puel avait toujours cette expression quand il était à la tête du LOSC : 'On n’a pas dit notre dernier mot'.