Lille - Gourvennec : "Le défi est énorme"

🎙 J.Gourvennec : « Le @ChelseaFC est fort dans l’utilisation du ballon. Ils ont des couloirs très offensifs, et défensivement, ils sont costauds. Ils sont complets, forts. On aura des opportunités. Il faudra gérer les temps faibles ».#CHELOSC #UCL pic.twitter.com/RcC1sgouuf

— LOSC (@losclive) February 21, 2022

"On aura des opportunités"

L'heure approche pour Lille. Mardi, la formation nordiste défiera Chelsea, tenant du titre de la Ligue des Champions, en huitième de finale aller de la compétition (21 heures). Quelques jours après le match nul poussif contre Metz en Ligue 1 (0-0), la formation de Jocelyn Gourvennec aura de quoi s'évaluer contre le troisième de Premier League et le technicien a d'ailleurs expliqué être devant le "plus gros match" de sa carrière, même si il a mis l'accent sur la perspective collective plutôt que son cas personnel. Premier du groupe G, le LOSC a su déjouer les pronostics en phase de poules et espère continuer sur la même idée. "Chelsea est un grand club, avec des grands joueurs.On est une équipe dure à jouer. C'est un grand défi, avec quatre mi-temps", a expliqué l'entraîneur dans des propos relatés par RMC Sport.Disposant d'un groupe au complet, avec une incertitude autour de la possible titularisation de Renato Sanches, le coach des Dogues a souligné la capacité de ses joueurs à "hausser le curseur", même si cela a moins été le cas en Ligue 1 comme le démontre la 11ème place au classement. Puis de confirmer son idée : "Il va falloir être très solides défensivement, ne pas commettre d'erreurs et être lucides quand on aura des opportunités. On veut poser des problèmes à Chelsea", a-t-il affirmé. Ne voulant pas calculer contre les Blues, le natif de Brest a prévenu de la marche à suivre :Une semaine après la victoire du PSG face au Real Madrid (1-0), Lille serait bien inspiré de suivre l'exemple du club de la capitale pour ce qui serait alors un véritable exploit.