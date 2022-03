Lille - Gourvennec : "Dans cette salle, je dois être le seul à croire à l'exploit"

cœur et courage

Tuchel : "Aucun match n'est décidé à 2-0"

Jocelyn Gourvennec y croit. Lille a beau avoir été battu lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions à Chelsea (2-0), le coach du club nordiste n'a pas abandonné l'idée d'un potentiel exploit de la part de ses troupes, à la veille de recevoir les Blues de Thomas Tuchel pour la deuxième manche (mercredi, 21 heures).. On a bâti notre campagne européenne en jouant tout à 300 %. C'est ce qui s'est passé. La Ligue des Champions est une compétition hors normes. Dans son histoire, il se passe des choses complètement imprévisibles", a-t-il affirmé en conférence de presse, ce mardi, dans des propos retranscrits par L'Equipe.Conscient du caractère particulier de la reine des compétitions européennes, le coach des Dogues a affirmé son désir de voir loin. "C'est une compétition de légende, d'émotion, de tragédies dans laquelle il y a des remontadas imprévisibles. Ça doit nous donner de la force., a-t-il expliqué. Forcé de composer sans Renato Sanches, blessé aux ischios de la jambe gauche face à Saint-Étienne vendredi (0-0), le technicien a exhorté son groupe, titulaires comme remplaçants, à jouer avec "" contre les champions d'Europe en titre, afin de possiblement refaire le retard.Dans le camp d'en face, Thomas Tuchel a affiché un état d'esprit positif, malgré le contexte pesant autour de son équipe. En effet, Chelsea doit faire face à une situation extra-sportive compliquée, du fait notamment des restrictions imposées par le gouvernement britannique, limitant les revenus du club pour organiser les déplacements (une limite fixée à 24 000 euros). "La priorité c'est de prendre nos responsabilités pour les gens qui nous permettent d'être dans un grand club et ça représente des centaines de personnes", a jugé le technicien allemand.Estimant qu'il sera plus heureux "quand tout se calmera et qu'on parlera davantage de football", l'ancien entraîneur du PSG a indiqué s'attendre à une soirée intense face à Lille. "Je connais bien le stade, les supporters, l'atmosphère est très passionnée. Ils ont tout à gagner et rien à perdre", puis de continuer : "Je m'attends à un 4-4-2 très agressif, très fluide et très direct.. Si Chelsea répond aux attentes de son entraîneur, alors le club anglais devrait valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.