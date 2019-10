Lille-Galtier: "Le retour de la LdC à Lille, c'est manqué"

Battu ce mercredi avec le Losc face à Chelsea (1-2), dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Christophe Galtier n'a pu que constater l'écart de niveau entre son équipe et la formation londonienne.

"Certes, il y a eu un manque d’efficacité devant, mais on a concédé des buts avec de grossières erreurs sur le plan défensif. On a été battus sur un plan athlétique et dans l’intensité. Chelsea en a l’habitude avec son championnat." Au micro de RMC Sport, l'entraîneur des Dogues a avoué sa tristesse de ne pas avoir pu faire mieux devant son public. "C’était le retour de la Champions League à Lille. C’est manqué. Mais on joue face à des adversaires qui ont beaucoup d’expérience et on est vite dépassés sur nos temps faibles. Je constate. Je ne peux pas appeler cela de la déception."

Dans quinze jours (le 23 octobre), le Losc devra tenter de faire mieux face au FC Valence.