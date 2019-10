Lille-Fonte: "On a peut-être rien appris après l’Ajax"

Forcément déçu après la deuxième défaite consécutive du Losc en Ligue des champions, ce mercredi face à Chelsea (1-2), José Fonte a livré un constat avisé sur la performance de ses troupes.

"Tout se joue sur des petits détails et si tu n’y prêtes pas attention, tu les payes", a-t-il indiqué au micro de RMC Sport. "On prend deux buts parce qu’on fait encore deux erreurs. On est une équipe très jeune et on doit continuer à travailler parce qu’on a beaucoup de talent. On a fait un bon match, mais on a peut-être rien appris après l’Ajax. Il faut apprendre de nos erreurs. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Il faut être tueur, être concentré. Il faut améliorer tout cela."

Prochain rendez-vous à ne surtout pas manqué si Lille veut rester en vie dans cette Ligue des champions, le 23 octobre prochain face au FC Valence.