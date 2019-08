Lille de retour dans le grand monde

C'était le reflet cruel de l'absence du club nordiste sur la scène européenne depuis l'été 2016, et une piteuse élimination en tour préliminaire de Ligue Europa par le modeste FK Qabala. Le Losc abordait le tirage au sort de la Ligue des champions dans le costume du Petit Poucet, avec tout simplement le plus faible coefficient UEFA parmi les 32 participants. Un statut qui condamnait les hommes de Christophe Galtier à une place dans le chapeau 4, et au groupe difficile qui va avec.

Les Dogues ont donc été servis. Pour leur retour dans le grand monde européen, ils verront de jolis noms défiler à Pierre-Mauroy. Sur le papier, l'adversaire le plus coriace des vice-champions de France sera Chelsea, mais le club londonien, interdit de recrutement, et en pleine reconstruction sous les ordres de Frank Lampard, était sans doute l'adversaire le moins redoutable du chapeau 1, avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Dans le chapeau 2, le Losc a hérité d'un autre ancien vainqueur de l'épreuve, une autre formation historique, l'Ajax Amsterdam, auteur d'un parcours remarquable jusqu'en demi-finale l'an passé. Les Néerlandais ont perdu du beau monde cet été (De Jong, De Ligt, Schöne...) mais ils ont prouvé leur capacité à se renouveler avec de nouvelles pépites.

Dans le chapeau 3, Lille est tombé sur le Valence CF, quatrième de Liga l'an passé, et demi-finaliste de la Ligue Europa. Face à trois adversaires qui ont une expérience européenne très supérieure à la sienne, le Losc sera tout sauf favori. Mais encore une fois, vu la configuration de ce tirage au sort, le contraire aurait été difficile. Il ne reste plus qu'à jouer ces matches de gala, pour lesquels le club de Gérard Lopez, s'il a beaucoup vendu, s'est aussi renforcé en recrutant pour plus de 80 millions d'euros cet été. En quête d'un éventuel exploit, et du grand frisson.