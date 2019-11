Lille-André: «On aurait pu faire basculer les choses de notre côté»

Lille a subi la loi de l'Ajax Amsterdam mercredi (0-2) et n'a plus aucune chance de ne pas terminer à la quatrième place de son groupe. Un nouveau revers qui montre aux Dogues le chemin qu'il leur reste à parcourir.

«On savait qu'ils étaient au-dessus mais on espérait faire quelque chose. On a eu des situations énormes qu'on n'a pas mises au fond, on aurait pu faire basculer les choses de notre côté mais le réalisme n'était pas au rendez-vous. On ne voulait pas faire de la figuration et tout donner mais on a aussi joué des gros clubs et ça s'est vu dans la maîtrise», a reconnu Benjamin André pour RMC Sport.

Le Losc disputera son dernier match sur le terrain de Chelsea alors que les Blues ne sont pas encore qualifiés pour les huitièmes de finale.