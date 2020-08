L'état de forme de Robert Lewandowski



Avec 15 buts, Robert Lewandowski est le meilleur buteur de la Ligue des Champions 2020-2021. Il n'est plus qu'à deux réalisations du record de buts sur une édition actuellement détenu par Cristiano Ronaldo. Son niveau depuis le début de la saison est historique mais le Polonais semble moins efficace depuis le début du Final 8. Contre Barcelone et Lyon, l'attaquant a raté des occasions et il n'a marqué qu'en fin de match, quand l'issue de la rencontre était déjà connue.

La preuve que même dans un mauvais jour, le numéro 9 munichois arrive à trouver le chemin des filets. Les défenseurs parisiens vont devoir s'en méfier et ne pas se laisser berner. L'international polonais peut être inarrêtable mais il sait aussi endormir ses adversaires avant de redevenir une machine à buts à n'importe quel moment.

L'efficacité du duo Neymar-Mbappé



Décisifs depuis le début du Final 8, Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas encore marqué depuis leur arrivée à Lisbonne. Sur les deux derniers match, le duo franco-brésilien a tiré 18 fois sans faire trembler les filets adverses. Une inefficacité qui risque de faire tâche dans une finale de Ligue des Champions. Ce dimanche, les deux stars du PSG ont intérêt à convertir les occasions, qui pourraient être rares, s'ils veulent offrir la victoire aux champions de France.

La maîtrise du milieu de terrain

La bataille du milieu de terrain pourrait donner une belle indication sur le vainqueur de cette guerre continentale. Contre Barcelone, le duo Thiago Alcantara – Leon Goretzka a été incroyable de justesse. En dictant le rythme de la rencontre, les Munichois ont joué un rôle important dans l'historique victoire bavaroise. S'ils prennent le jeu à leur compte, ils seront difficiles à arrêter. Contenir le duo de milieux de terrain allemands sera donc essentiel pour des Parisiens qui ont aussi été efficaces dans ce domaine. Leandro Paredes et Ander Herrera ont notamment étonné en l'absence de Marco Verratti.

Le retour des blessés



Le rythme du Final 8 de la Ligue des Champions a marqué les organismes. A Paris, Keylor Navas est incertain alors qu'Idrissa Gueye et Marco Verratti, un temps blessés, ont été déclarés aptes. L'international italien ne devrait pas pouvoir tenir tout le match et cela transforme les choix tactiques de Thomas Tuchel en véritable casse-tête. L'entraîneur allemand, comme son compatriote Hans-Dieter Flick qui doit gérer les cas Benjamin Pavard et Jérôme Boateng, doit trouver le juste milieu entre les risques d'un retour et l'assurance de la continuité.

La gestion d'un rendez-vous inédit

Paris va jouer la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Le Bayern Munich a déjà atteint ce niveau dix fois et en a déjà remporté cinq. Ces deux institutions n'ont pas le même poids dans l'histoire du football européen. Et cela se voit au niveau de l'expérience des joueurs. Dans l'effectif parisien, il n'y a que trois éléments qui ont déjà eu l'honneur de soulever la coupe aux grandes oreilles : Keylor Navas, Angel Di Maria et Neymar. Ce manque de vécu peut surmotiver les rookies parisiens mais il pourrait aussi poser quelques problèmes dans la gestion d'un tel rendez-vous.

Un jour de repos qui peut faire la différence