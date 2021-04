Ligue Europa : Veretout, l'homme à tout faire de la Roma

"Heureux mais pas rassasiés, nous avons encore une faim de loups": après la victoire contre l'Ajax (2-1) en quart de finale aller de C3 la semaine dernière à Amsterdam, l'ex-Nantais a affiché les ambitions de la Roma, ultime ambassadrice italienne dans les compétitions européennes. Arrêté tout le mois de mars par une blessure à une cuisse, le milieu de 28 ans a repris le rythme en jouant quelques minutes lors des trois derniers matches, avec l'espoir de retrouver sa place de titulaire contre les Néerlandais jeudi (21h00) pour ce match retour capital.

A la Roma, où il a débarqué en 2019 en provenance de la Fiorentina (2017-2019), Veretout fait désormais partie des indispensables. Milieu défensif travailleur, comme toujours. Relayeur hésitant de moins à moins à se projeter vers l'avant. Et buteur, de plus en plus. Avec dix buts, il signe sa saison la plus prolifique en Serie A et est même le meilleur buteur giallorosso en championnat, devant les spécialistes Edin Dzeko et Borja Mayoral (7 buts) ou Henrikh Mkhitaryan (9).

Mieux que Zidane



Dix buts, soit l'objectif que lui avait fixé en début de saison son entraîneur Paolo Fonseca, persuadé qu'il pouvait davantage peser devant le but. Toujours intraitable sur penalty (5 buts), il a varié les plaisirs cette saison avec notamment un joli but en contre devant la Juventus (2-2) en début de saison, une belle frappe enveloppée contre Milan (1-2) ou une tête rageuse dans les six mètres contre l'Udinese (3-0). "Le coach me demande d'aller dans la surface", avait confirmé en février celui qui à ses débuts était milieu offensif à Nantes. Avec 16 buts en Serie A sous le maillot de la Roma (18 toutes compétitions confondues), l'ex-joueur de Saint-Etienne et de la Fiorentina est désormais le joueur français ayant marqué le plus de buts sous le maillot giallorosso, devant Vincent Candela (14 buts en Serie A, 16 au total).

Et avec ses 29 buts en Serie A en bientôt quatre saisons (128 matches), il devance par exemple Zinédine Zidane et ses 24 buts en 151 matches entre 1996 et 2001. Du côté des milieux de terrain français, seul Michel Platini a fait mieux (68 buts en 146 matches)! Des comparaisons certes anecdotiques par rapport aux deux légendes de la Juve mais qui témoignent du poids grandissant du Français de la Roma.

Toujours loin des Bleus



"Veretout est vraiment irremplaçable sur l'échiquier giallorosso, car Fonseca n'a pas dans son effectif un autre joueur de ce type, capable d'aller d'une surface à l'autre", assurait récemment La Gazzetta dello sport. Car si on le voit plus devant la cage adverse, Veretout reste d'abord un solide rempart devant sa propre surface, une aptitude défensive qu'il a expliquée par le passé avoir appris sous les ordres de Michel Der Zakarian: "Avant de travailler avec lui, je ne pensais qu'à jouer vers la moitié de terrain adverse, mais le football, c'est aussi la couverture", expliquait-il la saison dernière. Et si cela ne lui a pas ouvert la porte de l'équipe de France, le champion du monde des moins de 20 ans (en 2013, avec Pogba, Digne, Areola et Thauvin) espère avoir l'occasion de montrer ses talents en Ligue des champions la saison prochaine.

En championnat, la Roma, seulement 7e à six points de la 4e et dernière place qualificative pour la C1, va devoir compter sur les faux-pas de ses rivaux pour espérer décrocher un sésame. Mais en Ligue Europa, dont le vainqueur ira lui aussi en C1 la saison prochaine, elle a son destin entre ses pieds, à commencer par ce quart retour contre l'Ajax.

