Le Real Madrid ne s'est pas fait une très bonne publicité depuis une semaine. A la tête du projet sécessionniste de Super Ligue, le président merengue Florentino Perez a essuyé un sacré revers en se mettant à dos de nombreux amoureux du football. Concentré sur l'aspect sportif, Zinedine Zidane a confié ce vendredi en conférence de presse qu'il n'imaginait pas un instant que son équipe puisse subir les conséquences de ce douloureux épisode.



A la veille de la réception du Real Betis (samedi à 21h), dans le cadre de la 32e journée de Liga, l'entraîneur tricolore a même trouvé étonnant qu'un journaliste lui pose la question : "Nous allons continuer à jouer la Ligue des champions. Nous en avons le droit et nous allons la jouer. C'est une question absurde. Je ne vais pas rentrer dans ces polémiques, mais je peux seulement vous affirmer que nous allons nous préparer et jouer notre demi-finale de Ligue des champions."

L'UEFA rassure Zidane

Le technicien français aura peut-être appris que l'UEFA était allée dans son sens. Réunie ce vendredi, la direction de l'instance européenne de football a effectivement confirmé que les trois rebelles (Man City, le Real Madrid et Chelsea) déjà qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions, pourraient disputer leurs matchs, en attendant d'éventuelles sanctions suite à un "jugement éthique", prévu un peu plus tard.