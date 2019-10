Quinze jours après avoir pris l’eau au Parc des Princes (3-0), le Real Madrid a bien failli connaître un nouveau camouflet. Alors qu’ils espéraient évidemment profiter de la visite de Bruges à Santiago Bernabeu pour se relancer, les Merengue ont en effet échappé de peu à une deuxième défaite en deux matches, les troupes de Zinedine Zidane, menées de deux buts à la pause, arrachant l’égalisation dans les ultimes minutes grâce à un coup de tête de Casemiro.

La situation du Real Madrid n’en est pas moins précaire avant la double confrontation face à Galatasaray et le bilan de Zinedine Zidane est encore un peu plus terne avec désormais 9 victoires pour 6 nuls et 5 défaites depuis son retour sur le banc madrilène. Un bilan guère flatteur mais plus que tout, c’est la prestation calamiteuse de ses joueurs en première période que l’ancien champion du monde voulait retenir. Pour mieux l’oublier...

Zidane : "On n'a pas été concentré d'entrée"

"Les deux buts qu'on prend, il y a de quoi rigoler", a ainsi pesté le technicien tricolore au micro de RMC Sport. "La première période, il faut qu'on fasse une chose: l'oublier à jamais. Ces quarante-cinq premières minutes, je pense que ce sont les pires depuis que je suis là. Parce qu'il n'y avait rien. Tout ce qu'on a mis en place, on ne l'a pas fait, ni respecté."

Et l’ancien champion du monde était tout autant remonté en conférence de presse. "Quand on me dit que ce serait un manque d'envie... Si on n'a pas envie, il faut qu'on arrête. C'est juste qu'on n'est pas rentrés dans le match concentrés comme il fallait", a-t-il en effet lancé, peinant à trouver un quelconque mérite à l’équipe belge même si "aujourd’hui, il n’y a plus de petites équipes. (...) Ils sont partis deux fois dans l'espace et ils ont mis deux buts. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus ? Rien. Ils n'ont absolument rien fait. C'est la réalité du football", a-t-il ajouté

Au moins a-t-il apprécié la réaction de ses troupes après la pause et c’est évidemment ce qu’il préférait retenir. "Il n'était pas question de tactique ou de quoi que ce soit... Il fallait mettre plus d'attitude, de cœur et c'est ce qu'ils ont fait en deuxième période", a-t-il poursuivi, précisant par ailleurs: "il y a eu une réaction, elle a été bonne, et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer." Pas sûr néanmoins que cela suffise à oublier la première période.