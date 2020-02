Voilà un duel qui promet de faire des étincelles. En effet, pour la première fois de leur carrière en rencontre officielle, Zinédine Zidane et Pep Guardiola vont se mesurer l’un à l’autre. Car, si les deux hommes ont déjà été opposés, la rencontre organisée dans le cadre de l’International Champions Cup (victoire 4-1 des Anglais) n’a laissé aucun souvenir ou presque. Après trois matchs quand ils étaient joueurs, ce 8eme de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City va donc opposer deux des meilleurs entraîneurs du moment. Zidane et Guardiola fans l’un de l’autre

Interrogé sur le sujet au moment du tirage, Guardiola avait alors été dithyrambique au sujet du Français. « Bien sûr (que c’est spécial d’affronter Zidane), parce que j’ai rêvé en tant que footballeur de jouer avec lui. En fin de compte, cela ne s’est pas produit. (…) Je n’ai pas beaucoup parlé avec lui, peut-être trois ou quatre fois, mais la première impression qu’il donne, c’est que c’est une personne incroyable. (…) Je l’admire et c’est vraiment bien d’avoir ce genre de personnes dans le football moderne. Ce sera un plaisir de le revoir », confiait alors le Catalan, en conférence de presse.



A la vieille du choc, c’est le Français qui est revenu sur sa relation avec le technicien de City. « Guardiola ? On s’inspire de toute façon de ce qui se fait de bien, de meilleur. Ce n’est donc pas du tout une crainte que de l’affronter, bien au contraire, n’a pas caché pour sa part Zidane. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c’était super intéressant d’avoir passé du temps avec lui au Bayern quand je passais mes diplômes (en 2015). Quand celui qui est en face est sincère et ouvert, on apprend plein de choses. » Le meneur d’hommes contre le technicien ?

Si les deux hommes s’apprécient et se ressemblent grandement, notamment au niveau de leur capacité à garnir leurs palmarès, Zidane est souvent réduit au rôle de « meneur d’hommes » et Guardiola à celui de « tacticien hors pair. » Pourtant, le Français comme l’Espagnol ont montré qu’ils valaient bien plus que cela au cours des années. Ce mercredi, en 8eme de finale aller de la Ligue des Champions, le Stade Santiago-Bernabéu sera le premier théâtre de leur affrontement, avant que l’Etihad Stadium ne prenne le relais le 17 mars prochain. Une opposition qui s’annonce épique et qui devrait passionner le monde du football.