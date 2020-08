Ligue des Champions : Wenger dévoile ses favoris

Qui soulèvera le tant convoité trophée de la Ligue des Champions le 23 août prochain au Stade de Luz ? Alors que la compétition a été arrêtée en mars, elle va reprendre à partir du 7 août avec la fin des 8emes de finale, avant le Final 8 à Lisbonne. Dans un entretien à Europe 1 ce dimanche, Arsène Wenger a livré son pronostic en évoquant notamment les chances du Paris Saint-Germain. « Ils ont la chance d’avoir un potentiel extraordinaire. Après, honnêtement, je les trouve un petit peu moins forts qu’il y a trois-quatre ans. Dans la structure d’ensemble, ils étaient peut-être un peu plus complets, à tous les postes. La concurrence était plus forte aussi », a notamment expliqué celui qui a entraîné Arsenal de 1996 à 2018 au sujet des champions de France.

Wenger voit Mbappé jouer contre l'Atalanta

Pour autant, le Français voit les joueurs de Thomas Tuchel parmi les favoris à la victoire finale. « Je pense qu'il y a une chute globale du niveau européen et qu'ils sont quand même encore parmi les deux, trois meilleurs en Europe, a tout de même reconnu Wenger. Pour moi, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les deux favoris sur leur potentiel. » Surtout que pour lui, Kylian Mbappé sera finalement apte pour le quart de finale de la Ligue des Champions. « J'ai bien vu ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il jouera. Quelque chose me le dit, et j'ai l'habitude d'observer des athlètes de haut niveau quand ils sont vraiment gravement blessés. Je pense qu'il y a une forme de confiance, en l'observant bien. Je suis pratiquement sûr qu'il jouera contre l'Atalanta Bergame », a confié l'Alsacien. Pour cela, réponse dans une dizaine de jours !