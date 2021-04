Ligue des Champions - Weah, Revault, Coman... Les PSG-Bayern les plus marquants

Le bilan reste favorable au champion de France, vainqueur cinq fois et battu quatre fois (différence de but neutre: 12-12) de ces duels, tous en C1.

Bayern-PSG 0-1, le coup de génie de Weah

23 novembre 1994, 5e j. de poules

Le PSG version Canal+ monte en puissance sur la scène européenne. Demi-finaliste de la C3 1993 et de la C2 1994, il peut compter sur un étincelant George Weah, futur Ballon d'Or. Déjà buteur à l'aller (2-0, avec Daniel Bravo), le génial attaquant libérien, depuis devenu président de son pays, marque au stade Olympique de Munich un but d'anthologie à une défense du Bayern médusée. Prenant appui successivement sur Paul Le Guen, Patrick Colleter puis Pascal Nouma, il finit tout seul, dribblant quatre joueurs, avec un râteau, un crochet et une feinte, pour trouver la lucarne d'Oliver Kahn (80e). Cette saison-là, Paris avait gagné tous ses matches de poule, éliminé le grand Barça en quarts (1-1, 2-1), avant de plier face à l'AC Milan en demies (0-1, 2-0).

Bayern-PSG 5-1, le cauchemar de Revault

20 octobre 1997, 3e j. de poules

Le pire jour de la carrière de Christophe Revault... Grand espoir français au poste de gardien, déjà convoqué - sans jouer - en équipe de France, il arrive à 25 ans au PSG, du Havre, pour la difficile succession de Bernard Lama et, espère-t-il, la consécration. Mais ce match au stade Olympique va ruiner ses plans: Revault concède cinq buts, dont deux "pour lui", selon l'expression consacrée. Facilement lobé par Elber (4e), il offre carrément le deuxième but à Carsten Jancker sur un contrôle raté (20e), puis le troisième au même joueur après une relance à la main suicidaire (47e). Les deux autres sont pour sa défense. Revault ne peut pas grand chose face à Thomas Helmer (51e), trois minutes après la réduction du score de Marco Simone à 3-1, ni face à Elber, sur un ballon perdu par les Parisiens (72e).

PSG-Bayern 3-0, Neymar-Mbappé envoient un message

27 septembre 2017, 2e j. de poules

C'est le premier coup d'éclat du PSG version Neymar-Mbappé, une leçon infligée à un géant d'Europe par les deux recrues superstars arrivées cet été-là. Sur le premier but, dès la 2e minute, "Ney" fait rugir le Parc des Princes d'une percée en dribbles avant de décaler son ami Dani Alves. Mbappé est passeur décisif pour le deuxième, signé Edinson Cavani (31e), mais le chef d'œuvre reste le troisième but. Né d'une montée d'Alves sur 80 mètres, il est embelli d'une roulette de Mbappé dans la surface avant que Neymar ne conclue lui-même (63e). Au retour, dans un match sans grand enjeu comptable, le PSG mettra beaucoup moins d'intensité et sera battu 3-1, avant de plier en 8e de finale contre le Real Madrid (3-1, 2-1), sans Neymar, blessé, au retour.

Bayern-PSG 1-0, regrets éternels

23 août 2020, finale

Après dix ans d'investissements lourds, d'efforts, de joies et de désillusions, le PSG atteint enfin la finale de Ligue des champions. Mais passe à côté. Les stars ne sont pas dans un bon jour, Neymar râle plus qu'il ne joue: mal remis d'une blessure en finale de Coupe de France contre Saint-Étienne, Kylian Mbappé ne donne pas toute sa mesure et manque une occasion en or juste avant la pause avec une frappe trop molle. La finale va lui échapper, face à un Bayern invincible qui a gagné ses 11 matches de C1 cette saison. Comble de cruauté, le but est marqué par un joueur formé au PSG, Kingsley Coman (59e), parti à 18 ans garnir son palmarès à la Juventus Turin puis au Bayern. Oublié par Thilo Kehrer, l'international trompe Keylor Navas de la tête. Le PSG ne reviendra plus. Mais il a une occasion de prendre sa revanche dès cette saison...