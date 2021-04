Ligue des Champions : Voie dégagée pour Mbappé ?

Deux buts seulement séparent le prodigue norvégien (10), éliminé en quart par City, de son homologue français (8). Or le Parisien est coutumier des doublés ces dernières semaines: un face au Bayern Munich en quart aller de C1 et deux en L1, contre Saint-Etienne mi-avril et Metz le week-end dernier.

Derrière lui au classement, son coéquipier brésilien Neymar affiche 6 buts, tout comme le Français Olivier Giroud, en lice mardi avec Chelsea chez le Real Madrid de Karim Benzema.

L'attaquant madrilène en est lui à 5 réalisations en C1. Mais sa forme éblouissante (27 buts toutes compétitions confondues) devrait lui permettre d'améliorer son total, lui qui est le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 70 buts. A une unité seulement du 4e, une autre légende du Real...Raul.

Classement des buteurs

10 buts: Haaland (Dortmund)

8 buts: Mbappé (Paris SG)

6 buts: Álvaro Morata (Juventus Turin), En-Nesyri (Séville), Giroud (Chelsea), Neymar (Paris SG), Rashford (Manchester United), Salah (Liverpool)

5 buts: Benzema (Real Madrid), Berisha (RB Salzbourg), Immobile (Lazio Rome), Lewandowski (Bayern Munich), Messi (Barcelone), Oliveira (Porto), Plea (Mönchengladbach)

4 buts: Chiesa (Juventus Turin), Choupo Moting (Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), B. Fernandes (Manchester United), Jota (Liverpool), Lukaku (Inter Milan), Torres (Manchester City)

3 buts: Angeliño (RB Leipzig), Braithwaite (Barcelone), Coman (Bayern Munich), Correa (Lazio Rome), O. Dembélé (Barcelone), Félix (Atlético Madrid), Foden (Manchester City), Gündogan (Manchester City), Kahveci (Basaksehir), Kean (Paris SG), Mané (Liverpool), An. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Muriel (Atalanta Bergame), Sané (Bayern Munich), Vanaken (Club Bruges), Vinícius Júnior (Real Madrid), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta Bergame)