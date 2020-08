Ligue des champions - Vidal : "Le Bayern va jouer contre la meilleure équipe du monde"

Avec un palmarès vide de titres cette saison, et la menace d'une saison blanche, le Barça va se mesurer à un Bayern Munich qui, lui, pourrait valider un triplé en cas de sacre dans la compétition, le club munichois ayant déjà remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne.

Arturo Vidal a envoyé un message de confiance avant le duel de ce vendredi contre le Bayern en quarts de finale de la Ligue des champions (21h). Le milieu de terrain chilien a adressé un avertissement clair à l'équipe dirigée par Hansi Flick: le Barça est la meilleure équipe du monde et Lionel Messi, lui, est d'une autre planète. Il faut dire que certaines déclarations venues d'Allemagne pourraient toucher l'orgueil des catalans.

Pour Vidal, Messi est au-dessus de Lewandowski

"J'ai prêté une attention particulière à ce qui a été dit dans l'environnement du Bayern, car j'y suis allé et je sais que ce qui est dit à l'extérieur n'est pas ce que l'on pense dans le vestiaire, mais demain, ils ne joueront pas contre les équipes de Bundesliga , ils jouent contre la meilleure équipe du monde, le Barça

C'est le match le plus important de l'année et si on fait ce qu'on a à faire, on sera en demi-finale. Nous avons de grands espoirs de remporter ce tournoi

Ainsi, en conférence de presse, Vidal a répondu, lui qui a évolué sous le maillot du club munichois entre 2015 et 2018.