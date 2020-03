Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes interdits













La seconde manche entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund aura-t-elle lieu mercredi 11 mars ? Aucune hypothèse n'est à exclure, y compris celle du report. Selon les informations de L’Équipe,. Ce ne sont pas les instances du football, mais le ministère de la santé et la préfecture qui détermineront la tenue ou non de ce huitième de finale retour de Ligue des champions.Ce dimanche soir, le gouvernement a indiqué que. Une étape supplémentaire dans les mesures sanitaires qui s'applique autant aux événements en salle qu'aux rassemblements en plein air. Une réunion programmée ce lundi matin au ministère des Sports devrait entériner une décision officielle.