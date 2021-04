Le Real Madrid s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de sa saison face au Chelsea de Thomas Tuchel en demi-finales aller de la Ligue des Champions, ce mardi. Le club anglais a repris du poil de la bête depuis l'arrivée du coach allemand en provenance du PSG et cela n'a pas échappé à Raphaël Varane. Présent en conférence de presse, le défenseur du Real Madrid a louangé l'adversaire des Merengue.

"Chelsea, une équipe très complète"

"Nous savons que nous sommes en demi-finale. À ce niveau, il y a beaucoup d'exigence physique, tactique et technique. Les détails sont très importants. Nous devons faire un match complet. Nous devons donner tout ce que nous avons", a confié l'ancien Lensois. "Chelsea est une équipe très complète. Ils ont des joueurs de qualités différentes. L'important est que nous nous adaptions bien à ceux que nous allons affronter. Ils ont la possibilité de jouer avec le bloc plus haut ou plus bas. Et ils peuvent être dangereux à tout moment. La meilleure chose à faire est de défendre tous ensemble", a encore redouté Varane, qui va devoir redoubler d'efforts face aux attaquants des Blues, mardi soir.