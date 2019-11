Valverde : « Les bons joueurs finissent toujours par s’entendre »

Sur sa pelouse de Nou Camp, le FC Barcelone a pris le dessus mercredi sur le Borussia Dortmund (3-1) , s’assurant ainsi sans trop de peine la première place de sa poule. Lors de cette partie, les Catalans ont survolé les débats et parmi les joueurs qui se sont plus distingués il y a Lionel Messi et Antoine Griezmann.Une complicité matérialisée par un but de ce dernier, inscrit sur une passe de l’Argentin (67eme).Au coup de sifflet final, ce dernier n’a pas manqué de saluer leur prestation commune, et mettre les efforts que l’un et l’autre font pour le collectif. « On parle beaucoup de cela, de la connexion entre Leo (Messi) et Antoine (Griezmann)., a déclaré le technicien blaugrana. On compare souvent la relation de Leo avec Antoine et Luis (Suarez), mais Luis est au club depuis cinq ans. Nous avons un passeur extraordinaire, en plus de tout le reste, et Antoine se démarque très bien. Et ils ont trouvé le bon timing. »Face au BVB, Messi a démontré avec son but et ses deux passes décisives que malgré ses 700 matches joués sur la scène continentale il a toujours autant faim. Valverde n’a pu que lui tirer son chapeau : «Il fait ce qu'il fait, mais en plus il le fait lors d'un match qui comptait pour nous qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions... »