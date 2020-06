Ligue des Champions : Un tournoi final en Allemagne ?

L'UEFA prêt à copier la NBA ? Alors que la fin du championnat de basket américain se jouera à Orlando sur un lieu unique, l'organisation de football européenne penserait à choisir la même option, à en croire Bild et d'autres sources allemandes. En tout cas, la ville de Francfort est à l’affût si la question se pose pour la Ligue des Champions : « Sur le principe, nous sommes intéressés et nous discutons » n'a pas caché Marcus Franck, responsable des sports de la ville à l'agence SID.

Allemagne, Russie et Portugal prêts à dépanner

Deux autres pays sont comme l'Allemagne prêts à accueillir l'épilogue 2019-2020. Selon Bild, la Russie et le Portugal ont fait part de leur intérêt et le site recherché doit pouvoir mettre à disposition quatre stades habilités dans un rayon de 100 kilomètres. En ce sens, Francfort serait un bon plan avec les terrains de l'Eintracht (Commerzbank Arena), Mayence (Opel Arena), Sinsheim (PreZero Arena - Hoffenheim) et le Fritz Walter Stadion de Kaiserlautern.

Interrogé par l'AFP, un représentant de l'instance européenne botte en touche « On ne confirme rien. On regarde une variété d'options, mais aucune décision n'a été prise ». Le comité exécutif de l'UEFA se réunit bientôt, le 17 juin.



