Ligue des Champions : "Un seul résultat : la victoire", prône Simeone

Tuchel attend "plus ou moins le même match" qu'à l'aller

"Je m'attends plus ou moins au même match qu'à Bucarest. Ça reste une équipe dure à jouer, contre qui il est difficile de trouver des espaces dans le dos de la défense et très dur de se créer des occasions. On a fait un excellent match là-bas et on espère faire un prestation comparable pour battre l'Atlético, c'est notre objectif. (...) Le 1-0 de l'aller ne change pas grand chose dans l'approche du match. Tout peut basculer en quelques secondes. Un but peut tout changer, une décision de l'arbitre, un petit coup de chance ou de malchance peut changer la dynamique complètement. Il faudra être très concentrés pour s'adapter à chaque situation".

"Ce qu'on veut, c'est gagner"

Simeone: "On affronte une équipe qui va très bien, qui n'a pas perdu depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, ils jouent très bien, ils sont dans une très bonne dynamique... Mais demain, on cherchera un seul résultat : la victoire. Et on essaiera de mener le match comme il le faut pour atteindre cet objectif. On a trouvé des situation pour s'améliorer après le match aller, ce qu'on veut nous, c'est clair, c'est gagner".

L'Atlético, "une équipe complète"

Tuchel : "Chaque club a son ADN et ses caractéristiques. Avec Diego Simeone, l'Atlético est devenu l'une des équipes les plus dures à battre en Europe au fil des ans. Ils se basent sur une défense disciplinée, qui travaille dur et super-organisée. Et dans le même temps ils ont une qualité incroyable en attaque ou dans la conservation du ballon. C'est une équipe complète, capable de presser haut, capable de défendre bas, de garder le ballon. (...) On a une idée claire de ce qu'on veut faire et de comment créer des occasions. Il faudra certainement être patient et en même temps jouer avec intensité. Ce sera la clé pour demain".

Joao Felix, talent trop brut ?

Joao Felix (attaquant de l'Atlético Madrid) : "Sans volonté, le talent n'est rien. Il y a beaucoup d'exemples de joueurs qui avaient beaucoup de talent, mais à qui il manquait quelque chose pour parvenir au top. Je ne veux pas être un de ceux-là, donc j'essaie de mettre toute ma volonté. Quand j'étais à Benfica, je devais aussi défendre. En sélection aussi, et ici aussi, c'est quelque chose que je dois faire".

Diego Simeone (entraîneur de l'Atlético Madrid) : "Joao est un joueur très important pour nous. Il sera titulaire demain (mercredi). Il a fait un début de saison à un niveau très élevé, il a porté l'équipe. On a besoin de ce joueur. Tous les joueurs passent par ces phases (de moins bien) pendant leur carrière, surtout quand ils sont jeunes. Il doit continuer à progresser pour arriver là où il veut arriver".

Chelsea doit être "plus précis" devant le but

Thomas Tuchel : "On a fait des changements pour s'adapter mais les résultats ne sont pas mauvais au point qu'on se demande si on a tout faux. On se crée assez d'occasions pour gagner des matches. Mais il faut être plus précis, mieux concentré, mieux sur la prise de décision et la technique pour la finition. Nos attaquants en sont totalement conscients et sont très exigeants avec eux-mêmes. On ne pointe personne du doigt. On ne reproche rien à personne mais on dit clairement ce qui est bon et ce qu'on peut améliorer. Et dans la finition on peut clairement s'améliorer".

Luis Suarez, moment crucial ?

Diego Simeone : "Suarez est un joueur très important pour nous, un attaquant qui pèse beaucoup sur notre jeu, qui a de la stature... Demain pourrait être un jour tout indiqué pour mettre fin à cette série (5 ans sans marquer à l'extérieur en C1)... Ça pourrait être un très beau jour".



Simeone : "Peut-être le grand jour de Suarez"