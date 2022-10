Mohamed Salah ajoute un record à sa collection. Entré en jeu à la 68e minute mercredi soir en Ligue des Champions, l'Égyptien a donné beaucoup d'ampleur au large succès de Liverpool sur le terrain des Glasgow Rangers (1-7). Et sans prendre le temps de faire les présentations, puisque l'attaquant des Reds a inscrit trois buts (76e, 80e, 81e) en à peine 6 minutes et 12 secondes, ainsi que l'a relevé le statisticien Opta.

