Les autorités françaises continuent d'être visées plusieurs mois après la dernière finale de la Ligue des champions, Real Madrid-Liverpool, disputée au Stade de France (Seine Saint-Denis).



Les défaillances de l'organisation tricolore auraient pu occasionner de véritables drames, comme la mort de supporters, si les fans des Reds n'avaient pas adopté un comportement approprié, indique un rapport indépendant anglais.

Le souvenir d'Hillsborough

« Les charges continues et aléatoires de la police sur les supporters et l'utilisation de gaz lacrymogène injustifié sur des hommes, des femmes et des enfants coincés dans des espaces très exigus était un comportement inconscient et dangereux », peut-on lire dans un document écrit par Phil Scraton, rapporte L'Equipe.



Cet expert avait déjà travaillé sur l'horrible tragédie d'Hillsborough (Angleterre). En 1989, 97 personnes avaient perdu la vie lors d'une rencontre entre Liverpool et Nottingham Forest.