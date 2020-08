Ligue des Champions : Un Néerlandais au sifflet pour PSG-Leipzig

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/psg-la-premiere-demi-finale-europeenne-du-xxie-siecle-CNT000001srRPX.html"][/EMBED]



Historique, il y aura donc deux clubs issus de la Ligue 1 dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Mardi, le Paris-SG affrontera le RB Leipzig, puis mercredi, Lyon défiera le Bayern Munich. Le club parisien s’était qualifié mardi dernier en écartant l’Atalanta Bergame (2-1) après avoir été mené à l’heure de jeu. Pasalic avait ouvert le score, l’équipe italienne semblait en route vers les demi-finales lorsque Marquinhos et Choupo-Moting sont passés par là. Grâce à deux incroyables buts inscrits dans le temps additionnel, le PSG disputera donc une première demie de Ligue des Champions depuis 25 ans et celle perdue contre l’AC Milan (0-1) en 1995. Au Parc des Princes, Boban avait alors crucifié les partenaires de Raï, Weah et Ginola à la 89eme minute.

Kuipers a arbitré 4 matchs de C1 cette saison

De son côté, l’Olympique Lyonnais a réalisé l’exploit, samedi soir à Lisbonne. Les hommes de Rudi Garcia ont éjecté Manchester City sur le score de (3-1). Pas favoris, les Rhodaniens se sont montrés costauds et très habiles en contre. Comme d’habitude, Cornet a marqué contre la formation de Pep Guardiola, dont le onze de départ a surpris et déçu, forcément. Le latéral gauche reconverti a ouvert le score à la 24eme minute puis De Bruyne a égalisé à la 69eme. Futur homme du match, Dembélé, entré en jeu à la 75eme, a signé un incroyable doublé (79eme, 87eme) et propulsé définitivement l’OL en demi-finales.

Kuipers (47 ans) a expulsé Ibrahimovic en 2015 contre Chelsea

Si l’on ne connait pas encore l’arbitre qui arbitrera Lyon contre le Bayern Munich, mercredi, celui de la première demie est connu. La rencontre entre le Paris-Saint-Germain et le RB Leipzig sera dirigée par Björn Kuipers, mardi soir (coup d’envoi à 21 heures). Arbitre international depuis 2006, l’homme de 47 ans a arbitré quatre matchs de Ligue des Champions en 2019-2020 : Slavia Prague-Borussia Dortmund (2 octobre 2019), Lyon-Benfica (5 novembre 2019), Etoile Rouge Belgrade-Bayern Munich (26 novembre 2019) et Inter Milan-FC Barcelone (10 décembre 2019). Des rencontres qui ont entraîné au total 15 buts. De bon augure avant mardi. Par le passé, Kuipers, arbitre de la finale 2014 (Real Madrid-Atlético de Madrid 4-1), avait notamment expulsé Ibrahimovic avec le PSG contre Chelsea en 2015 (2-2).