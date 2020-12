Deuxième du groupe H avec 6 points, le PSG a encore son destin en main pour la suite de son aventure européenne, avant de se déplacer sur la pelouse d'Old Trafford, mercredi soir dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.







Avec deux succès lors des prochains matchs, le club francilien sera assuré de continuer sa route dans le tournoi. Toutefois, un nul à Old Trafford pourrait ne pas être suffisant, car Leipzig jouera avant les hommes de Thomas Tuchel, contre Basaksehir (18h55) et pourrait prendre les devants. Pour rappel, le PSG et Leipzig comptent le même nombre de points (6) et Manchester United domine ce groupe, avec 9 unités, à deux journées du terme.



Pour cette rencontre, Thomas Tuchel sera privé de quelques éléments : Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Julian Draxler et Juan Bernat. En face, Manchester United devrait pouvoir compter sur David De Gea et Anthony Martial, d'après Ole Gunnar Solskjær.

Les stats à connaître (avec Opta) :

L’équipe évoluant à l’extérieur a remporté chacune des 3 dernières confrontations européennes entre Manchester United et Paris, le club francilien s’imposant 2-0 lors de son seul déplacement à Old Trafford en 8es de finale de la Ligue des Champions 2018/19.



Manchester United n’a perdu qu’une seule de ses 15 réceptions d’un club français en compétition européenne (10 victoires, 4 nuls), c’était contre Paris en février 2019 (0-2).



Paris n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers déplacements en phase de groupes de la Ligue des Champions (4 victoires, 2 nuls), mais c’était lors de son dernier, lors de la 3e journée sur la pelouse du RB Leipzig (1-2).



Manchester United a remporté chacun de ses 7 derniers matches à Old Trafford en compétition européenne, inscrivant 24 buts pour seulement 2 encaissés. Les Red Devils n’ont pas fait mieux depuis septembre 2006-avril 2008, affichant 12 succès consécutifs à domicile, tous en Ligue des Champions.



Depuis le début de la saison 2016/17, Paris n’est resté muet qu’une fois en 39 matches de Ligue des Champions, affichant 2.4 buts par match en moyenne (95 buts au total). Il n’y a que le Bayern Munich en finale de la précédente édition qui est parvenu à garder sa cage inviolée face au PSG.



L’entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a gagné 3 de ses 4 matches en phase de groupes de la Ligue des Champions (1 défaite), dont les 2 disputés à Old Trafford, l’autre succès étant celui contre Paris lors de la 1re journée.



L’entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer pourrait devenir le 2e entraîneur remportant 3 matches consécutifs de Ligue des Champions contre Paris, après Luis Enrique avec Barcelone en 2014/15.



L’attaquant de Paris Neymar a été impliqué dans 60 buts en 63 matches de Ligue des Champions (36 buts, 24 passes décisives). Il a délivré 24 assists depuis ses débuts dans la compétition en 2013, plus que tout autre joueur.



Seul Marcus Rashford (5, dont un triplé contre le RB Leipzig lors de la 2e journée) a été impliqué sur plus de buts en Ligue des Champions cette saison avec Manchester United que Bruno Fernandes (4 – 3 buts, 1 passe décisive). Aucun joueur n’a délivré plus de dernières passes avant un tir que le Portugais pour les Red Devils dans la compétition cette saison (7, à égalité avec Alex Telles).