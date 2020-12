Ligue des Champions : Tout savoir sur le tirage au sort des huitièmes de finale

Une longue attente pour les matchs après le tirage

es équipes têtes de série sont à domicile lors du match retour et a ucune équipe ne peut jouer un club qui a été dans son groupe ou faisant partie du même pays.



Les huitièmes de finale aller sont prévus les 16,17, 23 et 24 février 2021, et les matchs retour les 9, 10, 16 et 17 mars (21 heures). Le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale aura lieu le 19 mars prochain.



Après les derniers matchs de cette phase de poules de la Ligue des Champions, les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale du tournoi sont connues dans cette édition 2020-2021 : le Paris Saint-Germain est la seule équipe française. En plus du club francilien, on retrouvera également le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, le Borussia Dortmund et la Juventus Turin, des clubs en tête de groupe.Au niveau des seconds, le choix est vaste : le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach, l'Atlético de Madrid, le FC Porto, l'Atalanta, le Séville FC, la SS Lazio ainsi que le FC Barcelone.. En ce qui concerne les modalités, pour rappel, l