Ligue des Champions : Tout savoir sur le tirage des 8èmes de finale

La finale de la Ligue des Champions 2022-23 aura lieu le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk d'Istanbul, lieu de la célèbre victoire de Liverpool contre l'AC Milan en 2005.

Rendez-vous lundi afin de savoir, notamment, qui affrontera le PSG en 8èmes de finale de la Ligue des Champions version 2022-2023. C'est à 12 heures, à la Maison du Football Européen de Nyon, en Suisse, que se déroulera le tirage au sort si attendu avec en lice les 16 équipes qualifiées pour le stade suivant de la reine des compétitions européennes.Dans le deuxième chapeau, seront disposées les non-têtes de série (deuxièmes de groupes) : Le club Bruges, le Borussia Dortmund, l'Eintracht Francfort, l'Inter Milan, le RB Leipzig, Liverpool, l'AC Milan et le PSG. Comme toujours, il est impossible que des adversaires croisés en poule s'affrontent à nouveau. Ainsi, le club de la capitale ne pourra pas défier Benfica, qu'il n'a pas battu lors de la phase de groupes (1-1 à l'aller et au retour). Les équipes d'un même pays ne pourront pas s'affronter, tandis que les têtes de série joueront leur match aller à l'extérieur et leur match retour à domicile.Concernant le tirage des quarts et des demi-finales de cette Ligue des Champions, il sera nécessaire de patienter jusqu'au vendredi 17 mars prochain.