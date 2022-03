Ligue des Champions : Tout savoir sur le tirage des quarts et des demi-finales

Un tirage "intégral" sans têtes de série ni protections géographiques



Mercredi soir, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se sont terminées, avec les qualifications de Chelsea, tombeur de Lille (1-2, aller 2-0) et Villarreal, qui a disposé de la Juventus Turin (0-3, aller 1-1). Désormais, on connaît les huit équipes encore en lice dans l'édition 2021-2022, avec la présence de certains habitués, le Real Madrid, Liverpool, le Bayern Munich et Chelsea, le tenant du titre, notamment.).Comme le précise l'UEFA sur son site officiel, il s'agira d'un tirage "intégral", qui ne comportera ni de têtes de série, ni de protections géographiques.Deux équipes évoluant dans un même Championnat pourront se retrouver face à face ; ainsi on pourrait assister à un possible Manchester City - Liverpool, par exemple. Les quarts de finale se joueront les 5 ou 6 avril (aller) et les 12 ou 13 avril (retour). Pour les demi-finales, ce sera les 26 et 27 avril (aller) et 3 et 4 mai (retour).: Atlético de Madrid (Espagne), Bayern Munich (Allemagne), Benfica Lisbonne (Portugal), Chelsea (Angleterre), Liverpool (Angleterre), Manchester City (Angleterre), Real Madrid (Espagne), Villarreal (Espagne).L'UEFA a pris la décision de retirer l'organisation de la finale à Saint-Pétersbourg, ville initialement choisie, en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.