Ligue des Champions : Tout savoir sur le tirage au sort de la phase de groupes

Congrats, Shakhtar, Sheriff & Salzburg! 👏👏👏

🔜 #UCL Group Stage!



— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2021

Le monde du football va retenir sa respiration ce jeudi. En effet, à 18 heures se déroulera le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2021-2022. Dans les 32 équipes engagées pour le tournoi, on retrouvera 2 clubs français : Lille, champion de France ainsi que le PSG, son dauphin en Ligue 1 la saison dernière. Le format du tirage ne varie pas par rapport aux années passées. Les équipes seront réparties en quatre chapeaux. Le chapeau 1 regroupe les tenants du titre, les vainqueurs de la Ligue Europa et les champions des six nations les mieux classées qui ne se sont pas qualifiées via l'un des titres continentaux 2020/21 ; les chapeaux 2 à 4 sont eux attribués en fonction du classement des coefficients des clubs.: Chelsea (tenant du titre de la Ligue des Champions), Villarreal (vainqueur de la Ligue Europa), Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Inter Milan,, Sporting CP.: Real Madrid, FC Barcelone, Juventus Turin, Manchester United,, Liverpool, FC Séville, Borussia Dortmund.: FC Porto, Ajax Amsterdam, Shakthar Donetsk, RB Leipzig, FC Salzbourg, SL Benfica, Atalanta Bergame, Zenit Saint-Petersbourg.: Besiktas JK, Dynamo Kiev, Club Bruges, Young Boys Berne, Milan AC, Malmö FF, Sheriff Tiraspol, Wolfsbourg.. Il y aura un total de six semaines de matchs dans la phase de groupes, la dernière journée se déroulant le mardi 7 et le mercredi 8 décembre. C'est le samedi 28 mai 2022 que la Ligue des Champions livrera son verdict, avec la finale de la compétition prévue au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie.