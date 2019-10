Ligue des Champions : Tous les chemins mènent à Istanbul

Si beaucoup de supporters de Galatasaray sont présents en France, les joueurs passés par notre championnat qui évoluent actuellement dans le club stambouliote sont nombreux également. Dans l’effectif actuel, on compte sept joueurs passés par la Ligue 1 : Younes Belhanda (Montpellier et Nice), Jimmy Durmaz (Toulouse), Radamel Falcao (Monaco), Sofiane Feghouli (Grenoble), Mario Lemina (Lorient et Marseille), Mariano (Bordeaux) et Jean-Michaël Seri (Nice). On pourrait même ajouter à cette liste l’international français Steven N’Zonzi, qui a évolué à Amiens, en Ligue 2, avant de filer vers Blackburn et l’Angleterre. Beaucoup d’entre-eux sont partis pour être titulaires à la Turk Telekom Arena (Mariano, Nzonzi, Belhanda, Seri, Feghouli et Falcao) ce soir. L’histoire d’amour entre la France et le Galatasaray ne date pas d’aujourd’hui, puisque le club turc a été fondé par des diplômés d’une école française dans le quartier de Gala en 1905. Plus de 110 ans d’histoire avec la France.

Gomis et Ribéry hier, Feghouli aujourd’hui

Le séjour dans le quartier de Gala n’est jamais très long pour les Français. Excepté Lionel Carole (Strasbourg) qui est resté deux saisons, la plupart du temps, le temps du voyage dans la capitale turc ne dure qu’une saison généralement. Mais pour certains joueurs, la réussite fut grandiose. Le dernier en date : Bafétimbi Gomis. Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille, il a marqué la bagatelle de 32 buts toutes compétitions confondues et a remporté un titre de champion. Toutefois, l’international français aux 13 sélections ne s’est pas éternisé, préférant signer un énorme contrat en Arabie Saoudite (8 millions d’euros par an). Une véritable réussite, où les supporters Cimbom sont tombés amoureux de la Panthère, pour mettre au second plan le mythique entraîneur Fatih Terim.

Avant lui, Franck Ribéry a fait une pige dès le moins de janvier à Galatasaray en 2005 après un surprenant départ de Metz après une excellente première partie de saison chez les Grenats. Pour le Français, c’est aussi une courte mais belle histoire d’amour. Six petits mois le long du Bosphore, et un premier trophée chez les professionnels pour lui avec une Coupe de Turquie remportée, face au rival Fenerbahce, où « Ferraribéry » (surnom donné par les supporters de Galatasaray au joueury) y est allé de son but.

Désormais, c’est Sofiane Feghouli qui a pris le témoin de Ribéry et Gomis. En perte de vitesse à West Ham, le récent champion d’Afrique avec l’Algérie vit des jours heureux à Galatasaray. Élu meilleur joueur du club la saison derni-le milieu offensif est indispensable dans l’équipe de Fatih Terim lors des deux derniers titres consécutifs en championnat. Le joueur formé à Grenoble sera l’un des dangers du côté des Turcs.

Pour Ozgur Yazlamaz, agent de joueurs qui travaille beaucoup avec le football turc, le profil des joueurs recherchés par le club stamboulioute et dans le championnat turc « ne se contente plus des joueurs en fin de carrière qui ont passé la trentaine. Aujourd’hui des joueurs en pleine maturité, à 27-28 ans, viennent en Turquie. » C’est le cas de Sofiane Feghouli, recruté à l’âge de 27 ans ou dernièrement de Jean Michaël Seri à 28 ans.

Une folle ambiance

Si la Turquie et Galatasaray se démarquent de la France c’est bel et bien pour sa ferveur populaire dans le stade mais aussi dans la ville. Avec 4 autres clubs dans la capitale (Basaksehir, Besiktas, Fenerbahce et Kasimpasa), lstanbul vibre pour le football avec des derbys chaque mois. Pour Ozgur Yazlamaz, c’est ce que les joueurs venus de l’Hexagone viennent chercher : « À la télé, on remarque qu’il y a une ambiance formidable dans les tribunes. C’est une atmosphère différente de la France. En Turquie, les matchs se jouent dans une ambiance électrique. »

Le dernier fait marquant : la présentation de Radamel Falcao dans une Turk Telekom Arena pleine à craquer sous les fumigènes et les chants des supporters, avec un Colombien tout heureux de ressortir un tel accueil.

Ce soir, les parisiens sont prévenus. Ils vont devoir faire face à une équipe montée à bloc, soutenue par un véritable douzième homme pour créer la surprise. Paris a l'occasion de frapper un grand coup ce soir à l'extérieur.