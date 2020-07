Ligue des Champions : Tirage clément pour le PSG qui hérite de l'Atalanta en quarts

Le PSG connait son adversaire en quarts de finale de la Ligue des Champions. Les champions de France se mesureront à l’Atalanta Bergame en aout prochain. L’opposition face à l’actuel troisième de la Serie A se jouera sur une seule rencontre, dans le cadre du Final 8 de cette épreuve continentale.





Le PSG favori mais…



L’Atalanta, qui participe à sa toute première édition de C1, n’est pas un ogre européen. Paris aurait donc pu clairement tomber sur un plus gros morceau. Toutefois, la prudence reste de mise face à une équipe lombarde très séduisante et qui reste sur une qualification impressionnante contre Valence. Depuis la reprise du football, l’équipe de Gasperini se montre aussi irrésistible sur la scène domestique, avec une brillante série de victoires.



Si l’équipe de Thomas Tuchel franchit les quarts, alors elle défiera en demi-finale le vainqueur du duel entre le RB Leipzig contre l’Atlético Madrid. La voie de la finale semble donc être assez dégagée pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, même si la vérité du terrain se révèle être contraire aux prédictions. Aux Parisiens de faire honneur à leur rang de favori.