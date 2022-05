Ligue des Champions : Thiago Alcantara, l'enchanteur de Liverpool

Dotés d'un bel avantage après la demi-finale aller (2-0), encore en lice pour remporter le championnat et la Coupe d'Angleterre après avoir remporté la Coupe de la Ligue en février, les Reds ne savent plus ou donner de la tête. Thiago Alcantara, qui donne enfin sa pleine mesure, peut les guider dans cette quête d'un quadruplé inédit. Recruter un joueur trentenaire au sommet de sa carrière, quadruple champion d'Espagne, septuple champion d'Allemagne et avec 2 Ligues des champions à son palmarès, tranchait pourtant avec la politique habituelle des Reds.

Il portait aussi la "marque" Pep Guardiola, formé à la Masia, la pépinière du Barça, et parti avec le Catalan au Bayern en 2013. "Je leur ai dit: je veux Thiago. C'est le seul joueur que je veux. C'est un super joueur. C'est soit lui, soit personne", avait raconté Guardiola au sujet de son arrivée en Bavière. Sa compatibilité avec le football de Klopp n'allait pas de soi.

Klopp avait tout prévu

Une grave blessure lors de sa première titularisation, deux épisodes de Covid-19 et un positionnement en milieu défensif quand Fabinho ou Jordan Henderson dépannaient dans une charnière centrale dépeuplée par les blessures, la saison dernière, n'ont pas aidé. Récemment encore, il avait dû renoncer, en larmes, à la finale de la Coupe de la Ligue contre Chelsea après s'être blessé à l'échauffement. Mais il a depuis fait taire ceux qui, comme les anciennes gloires Dietmar Hamann ou John Barnes, qui lui reprochaient de ralentir le jeu des Reds.

"Il y a des gens qui s'interrogeaient sur sa compatibilité avec notre football ? Dieu merci ces gens n'ont aucun pouvoir de décision", avait rétorqué Klopp, qui avait prédit ces difficultés. "On ne joue pas comme le Bayern, donc il faudra du temps pour que ça se mette en place et personne ne devrait s'attendre - en tout cas je ne m'attends pas - à ce qu'il fasse des choses spéciales immédiatement", avait-il averti à la signature d'Alcantara.

"Il peut décider du rythme (du match). Il peut créer et utiliser l'espace pour les autres joueurs, ce genre de choses. Son premier contact est incroyable, sa vision est incroyable, sa qualité de passe: plutôt pas mal! Mais il est aussi rapide. Et très actif", avait-il souligné. Des qualités qui ont éclaboussé les matches récents contre Manchester United, Everton et Villarreal à l'aller, avec une moyenne de 97% de passes réussies.

Objectif Qatar ?

Dans un milieu à trois très complémentaire avec Henderson et Fabinho, où il fait plus que sa part dans la récupération, il a ajouté une touche de créativité et d'imprévisibilité dans les transitions des Reds avec des trajectoires qu'il est le seul à voir et à oser. Si, numériquement, il a pris la place de Georginio Wijnaldum, parti libre au Paris SG l'été dernier, dans le jeu, il a remplacé Roberto Firmino comme meneur offensif des Reds. Elu "joueur de la semaine" par l'UEFA après l'aller contre Villarreal, alors qu'il y avait la concurrence d'un Manchester City-Real Madrid de légende, l'Espagne redécouvre presque son international (46 sélections), parfois jugé trop dilettante.

"Thiago, un monstre à Anfield", a résumé le journal sportif As. "Thiago frappe à la porte de la sélection en tant que leader d'un Liverpool qui fait peur à toute l'Europe", a renchéri Marca. L'Espagne oscille entre la crainte que ses coups de génie ne contrarient les ambitions espagnoles en C1 et l'admiration pour celui qui pourrait devenir un élément incontournable au Qatar dans la sélection d'un Luis Enrique qui l'avait intégré à l'équipe réserve du FC Barcelone en 2008.

Le résumé de Liverpool - Villarreal