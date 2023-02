C'est le remake de la finale de la dernière édition. Mardi soir à 21h, Liverpool reçoit le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions à Anfield Road. Quelques mois après la finale du 28 mai 2022, les deux formations européennes se retrouvent, mais avec des formes bien différentes de celles de la fin de saison dernière. Liverpool vit une saison plus que délicate, alors que le Real est aussi dans le dur en championnat avec 8 points de retard sur le FC Barcelone en Liga. Les Merengues joueront gros en Angleterre pour défendre leur couronne européenne.

Au milieu, le Real déplumé

Le groupe du club espagnol est tombé ce lundi matin. On peut noter deux absences de marque au milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni et Toni Kroos ne seront pas présents face aux Reds, étant donné qu'ils souffrent tous les deux d'une grippe. En revanche, l'attaquant et capitaine du club, Karim Benzema fait son retour. Absent face à Osasuna suite à une fatigue musculaire, le Ballon d'Or 2022 est bien dans le groupe de Carlo Ancelotti pour ce choc.