Ligue des champions : Sylvinho estime qu'avec Messi, le Barça peut être sacré

Messi peut changer la donne pour le Barça

Messi dans une mauvaise saison marque 25 buts



. Opposé à Naples, samedi en huitième de finale retour de la compétition (21h), le club catalan est encore à la recherche de sa meilleure version sous la direction de Quique Setien, arrivé en janvier dernier au sein de l'équipe. Face à l'irrégularité affichée par l'équipe, Lionel Messi avait tiré la sonnette d'alarme, regardant impuissant le Real Madrid s’emparer du titre de champion en Liga.Pour Sylvinho, ancien latéral du club et vainqueur de la C1 en 2009 contre la Roma avec le Barça, Messi est la raison pour laquelle l'équipe peut encore espérer un possible triomphe dans la compétition., a jugé le Brésilien.Par ailleurs, il a estimé que le natif de Rosario n'a pas beaucoup changé au fil du temps."Il était le même alors qu'aujourd'hui à bien des égards. Il ne parlait pas beaucoup, il était détendu, il s'entraînait et rentrait chez lui. Il a une grande famille derrière lui.Nous ne savions pas jusqu'où il irait. Nous savions qu'il y avait là beaucoup de potentiel. Nous savions qu'il était quelqu'un de différent, de très différent., a conclu le Brésilien au sujet de la Pulga.