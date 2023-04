Ligue des Champions : Stefano Pioli encense ses "Francese" Mike Maignan et Olivier Giroud

L’AC Milan peut s’appuyer sur sa colonie française. L’an passé, les Rossoneri ont glané le titre en Serie A en alignant plusieurs internationaux tricolores, de Mike Maignan à Olivier Giroud en passant par Théo Hernandez. Si les hommes de Stefano Pioli connaissent des difficultés en championnat, ils ont l’occasion de rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions.

Il faudra pour cela se défaire de Naples en quart de finale. Avant le match aller, l’entraîneur italien a pris le temps d’encenser Olivier Giroud, dans une interview accordée à L’Equipe : « Je m'y attendais, parce qu'il suffit de regarder ses statistiques depuis le début de sa carrière. Je lui ai parlé deux fois en visio avant sa signature et j'avais des sensations très positives, son écoute, son respect. Je savais qu'on travaillerait bien ensemble. C'est un grand joueur, et c'est surtout un repère pour notre animation offensive, un vrai joueur d'équipe, généreux, toujours positif. »

« Mike, il ne lui manque rien »

Stefano Pioli a également tenu des propos forts au sujet de Mike Maignan. Arrivé avec la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma, le joueur formé au Paris Saint-Germain s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat : « Je ne le connaissais pas avant de jouer contre Lille en Ligue Europa. Chez nous, ils nous battent 3-0 et je dis à mon entraîneur des gardiens à la fin du match : "Celui-là, il faut le suivre." Sa communication et sa présence dans le match m'avaient impressionné. J'étais sûr qu'il était un excellent gardien, mais il s'est révélé être encore meilleur que ce que je croyais, confie l’entraîneur italien. Il est très méticuleux dans sa préparation des matches, c'est un joueur qui veut grandir continuellement. C'est épuisant de l'entraîner, parce qu'il demande beaucoup. Mais c'est aussi super, parce qu'il est motivé. Quand c'est toujours toi, l'entraîneur, qui doit motiver tous les autres, au bout d'un moment, il manque toujours quelque chose. Et Mike, il ne lui manque rien. »