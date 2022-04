7 - Mohamed Salah a délivré 7 assists à Sadio Mané en Ligue des Champions depuis l’arrivée de l’Egyptien à Liverpool en 2017/18, aucun joueur n’a été plus souvent passeur pour un autre dans la compétition sur la période (à égalité avec Neymar pour Kylian Mbappé). Frères. #LIVVIL pic.twitter.com/Bc1GxaG2vP

Vers une saison record

Si leurs relations en dehors du terrain suscitent parfois les interrogations, leur entente au sein de l'attaque de Liverpool est sans nuage :en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Face à Villarreal, les duettistes ont d'abord: le Sénégalais a manqué un contrôle puis une tête dans la surface (8e,12e), puis l'Egyptien ne cadrait pas une frappe enroulée (27e). Lo Celso contrait sa reprises (34e), juste avant que Raul Albiol fasse de même sur une tentative du champion d'Afrique (33e).: en position d'avant-centre,(56e). Le break était fait. Le Sénégalais portait son total de la saison en Ligue des Champions à 4 réalisations, inscrivant son sixième but sur ses six dernières titularisations, toutes compétitions confondues. De quoi lui valoir l'ovation d'Anfield à l'occasion de son remplacement, vingt minutes plus tard. Déjà vainqueurs de la League Cup, toujours en course pour le titre national et la Coupe aux grandes oreilles, les deux finalistes de la dernière CAN peuvent rêver d'or.