Il n'y aura donc pas de Sadio Mané sur la pelouse du Parc des Princes demain soir lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Tandis que ce choc est très attendu et que le PSG doit absolument l'emporter en vue de prendre une option sur la qualification avant la manche retour en Bavière en mars, le club munichois débarque au Parc des Princes avec l'objectif de mettre à terre les Parisiens. Chancelants depuis la semaine dernière et les deux défaites face à l'OM et contre Monaco, le PSG risque bien de s'effondrer en cas de nouvelle défaite. Ce match sera donc très important et le Bayern Munich le sait.

Seulement, Julian Nagelsmann, coach des Bavarois, ne va pas pouvoir compter sur Sadio Mané en vue de cette manche aller. Car le groupe officiel du Bayern Munich a été dévoilé ce lundi après-midi et l'international sénégalais n'y figure pas. Tandis qu'il a repris l'entraînement en individuel depuis maintenant une dizaine de jours, il reste encore trop juste pour jouer. Lucas Hernandez et Manuel Neuer sont les autres absents. Pour demain soir, Julian Nagelsmann aura un groupe très compétitif à disposition, avec notamment les trois recrues hivernales Yann Sommer, Daley Blind et Joao Cancelo.