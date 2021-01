Ligue des Champions : Rummenigge aimerait un nouveau format

"L'UEFA considère la 'Semaine du football' comme une grande attraction de football un peu comme le Super Bowl", a-t-il expliqué dans un entretien sur le site officiel du club allemand. Par ailleurs, il s'est plaint de la phase de groupes de la compétition "u n peu ennuyeuse", à son goût.

Rummenigge plaide pour plus d'émotions en Ligue des Champions

"Si vous jouez dans un système à élimination directe, le vainqueur prend tout. Le perdant, qui aurait autrement eu une deuxième chance au match retour, est éliminé", a argumenté Rummenigge.

Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, est clairement en faveur d'un changement de format en Ligue des Champions. Vainqueur du Final 8 de la compétition l'été dernier à Lisbonne en disposant du PSG, le 23 août (1-0), il a visiblement apprécier cette aventure avec des matchs secs.Pour lui, la Ligue des Champions serait bien plus attractive si il n'y avait pas de matchs retours en quarts et demi-finales du tournoi, au contraire du format en vigueur depuis de nombreuses années.Cette saison, le Bayern Munich a terminé premier du groupe A en phase de groupes, avec un total de 16 points, se qualifiant devant l'Atlético de Madrid (9). En huitièmes de finale, le champion d'Europe en titre se mesurera à la Lazio de Rome (23 février et 17 mars). Mercredi soir, le club munichois a été éliminé à la surprise générale en seizièmes de finale de la Coupe d'Allemagne par Kiel, une équipe de seconde division