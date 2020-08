Ligue des Champions : Rudi Garcia salue les progrès de l'OL

L'Olympique Lyonnais se sera distingué de fort belle manière dans l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions, parvenant jusqu'en demi-finale de la compétition en étant éliminé par le Bayern Munich (3-0), vainqueur de l'épreuve en finale face au PSG de Neymar et Mbappé (1-0). Avant ce revers, les joueurs dirigés par Rudi Garcia avaient pris le meilleur sur la Juventus en dépit d'une défaite au retour (2-1) puis Manchester City (3-1).



Invité lors de l'émission Téléfoot diffusée sur TF1, le coach de l'OL a fait le point sur le parcours de ses joueurs en Europe, et il n'a pas manqué de souligner l'état d'esprit affiché, surtout face à une adversité complexe.

Garcia veut retrouver l'Europe avec l'OL

"Il fallait croire en nous, être capable de renverser des montagnes.. On a remis Lyon sur la carte de l’Europe. On a très envie de retrouver l’Europe le plus vite possible. Il faut bien se comporter dans le championnat de France pour y retourner le plus vite possible", a-t-il indiqué.En effet, l'Olympique Lyonnais ne sera pas européen lors de la saison 2020-2021 en raison de sa septième place lors du dernier exercice en Ligue 1.