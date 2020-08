Ligue des Champions : Rigoureux, le PSG a tracé sa route vers la finale

C'était il y a onze mois et on a tendance à l'oublier mais le PSG a commencé sa campagne européenne avec un large succès sur le Real Madrid (3-0). Autoritaire, le champion de France avait pris le meilleur sur les hommes de Zinedine Zidane, vainqueurs de trois des quatre dernières éditions de la Ligue des Champions. Au Parc des Princes, Angel Di Maria avait inscrit un doublé et Thomas Meunier avait aggravé la marque pendant le temps additionnel de la seconde période. Si depuis cette victoire de prestige Paris n'a pas toujours été aussi souverain, le club de la capitale a évité tous les pièges qui s'étaient dressés sur sa route. Ce dimanche, les coéquipiers de Neymar vont disputer la première finale de C1 de l'histoire du club.

Des Parisiens renversants depuis le début de la phase finale

Pour y arriver, le PSG a terminé premier du groupe A de la Ligue des Champions. Si les Parisiens ont été tenus en échec par le Real Madrid lors du match retour en Espagne (2-2), ils ont été intraitables avec des succès sur Bruges (5-0, 1-0) et Galatasaray (5-0, 1-0). Le tirage au sort des huitièmes de finale de la C1 a offert le Borussia Dortmund aux hommes de Thomas Tuchel. Face à l'équipe renforcée par l'arrivée d'Erling Haaland, Paris a fait preuve de caractère. Battus au Signal Iduna Park lors du match aller (2-1), Mbappé & co ont renversé la vapeur lors d'un retour organisé dans un Parc des Princes à huis clos (2-0). Neymar et Bernat y ont fait la différence.

Le PSG est l'équipe la plus solide de la Ligue des Champions

Qualifié pour un Final 8 organisé à Lisbonne depuis le début du mois d'août, le PSG a encore une fois attendu d'être mené au score pour chercher la victoire en quart de finale. C'était face à l'Atalanta Bergame (2-1). Dans le dernier carré, le club français n'a pas tremblé contre Leipzig (3-0). Avec ce succès, il s'est qualifié pour une finale de Ligue des Champions historique. Il a aussi égalé le record madrilène du nombre de matchs consécutifs en marquant au moins un but. Pour faire encore mieux et espérer venir à bout du Bayern Munich, la meilleure défense de la compétition va pouvoir compter sur sa brochette de stars dont Angel Di Maria, meilleur passeur de la saison de C1. Il y a presque un an, le PSG avait triomphé du futur champion d'Espagne. Ce dimanche, il va devoir prendre le meilleur sur le champion d'Allemagne pour valider son parcours.