Ligue des Champions - Real-PSG : Mbappé titulaire, Paredes préféré à Gueye !

Les doutes se sont dissipés ces dernières heures mais la confirmation était attendue : Kylian Mbappé sera bien titulaire à Bernabeu pour le choc face au Real Madrid. L'attaquant français formera donc le trident tant attendu avec Neymar et Lionel Messi. Pour alimenter en ballons les stars devant, c'est Leandro Paredes qui a eu les faveurs de Mauricio Pochettino. Danilo Pereira et bien sûr Marco Verratti complètent le trio. En défense, pas de surprise : Donnarumma sera bien dans le but parisien aux dépens de Navas qui ne jouera donc pas face à son ancien club.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Paredes, Danilo, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar