Ligue des Champions : RB Salzbourg, la nouvelle vague

Si Lille peut se mordre les doigts au sujet de son nul frustrant contre Wolfsburg lors de la première journée de la Ligue des Champions, il n'est pas sûr que Matthias Jaissle, le technicien du RB Salzbourg ait compris comment sa formation a pu faire un match nul contre le FC Séville avec deux penalties manqués et à 11 contre 10 pendant une bonne quarantaine de minutes. L'entraîneur de 33 ans, dont c'était le premier rendez-vous européen de sa carrière ne l'oubliera pas de sitôt. Alors forcément ce mercredi soir, contre le champion de France en titre (21h), les Autrichiens espèrent prendre plus qu'un point dans ce groupe G. Car en championnat, tout va pour le mieux pour le RB Salzbourg. Le champion en titre possède sept points d'avance sur son dauphin et a aligné neuf succès en autant de journées (4 buts encaissés). Si le niveau entre la Ligue 1 et la Bundesliga autrichienne n'est pas équivalent, il convient tout de même que cette équipe est dans une forme olympique. Comme Julian Nagelsmann, l'actuel technicien du Bayern Munich, Matthias Jaissle est un entraîneur biberonné au Red Bull.

Sa formation repose sur des qualités techniques et une politique de jeunes joueurs souvent appelés à rejoindre l'Allemagne et Leipzig dans la foulée comme les Naby Keita, Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano, Konrad Laimer ou récemment Dominik Szoboszlai. Le RB Salzbourg joue dans un système en 4-4-2 losange ou 4-3-1-2, où l'on retrouve des latéraux offensifs (Kristensen à droite, Ulmer à gauche), une charnière solide (dont le Franco-Camerounais Jérôme Onguéné), des milieux de terrain efficaces à la récupération et à la projection (Sucic, Seiwald) et deux attaquants, Adeyemi (très technique) et Sesko (plus mobile). Le club près de la frontière avec l'Allemagne a également un passé en C1. Salzbourg a terminé deux fois troisième de son groupe durant les deux dernières saisons, derrière Liverpool et Naples en 2019, puis le Bayern Munich et l'Atlético Madrid l'an passé.

Adeyemi, menace permanente



En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a évoqué cette équipe du RB à vingt-quatre heures de l'affronter : « Ils ont une très bonne équipe. On les a observé 3-4 fois déjà. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs très bons techniquement. C’est toujours difficile de se déplacer chez eux. […] Ils ont un style qu’ils gardent tout le temps. Un style caractéristique dont ils conservent année après année. Ils ont une équipe très dynamique, très technique et qui presse beaucoup. Ils aiment ça. Ils ont une équipe qui a beaucoup de vitalité. Il faudra qu’on soit très bon pour leur résister puis pour leur poser des problèmes. » Parmi l'effectif autrichien, on note évidemment la présence de Karim Adeyemi, la pépite de 19 ans formée au Bayern Munich. Débarqué de Bavière à cause d'un comportement pas « adapté » selon le club, le jeune allemand a trouvé sa voie dans la constellation Red Bull. L'attaquant a marqué sept buts déjà en championnat et a récemment connu sa première sélection avec l'Allemagne où il a marqué son premier but d'entrée.

Jeune entraîneur très proche de ses joueurs, Matthias Jaissle prône une autre approche du management : « Il est important pour moi de toujours voir les personnes et les personnalités qui se cachent derrière les joueurs évoquait l'Allemand au moment de signer son contrat avec le RB le 1er juillet dernier (jusqu'en 2024). J'ai toujours dit à mes joueurs qu'ils pouvaient faire autant d'erreurs qu'ils le souhaitaient. L'important, c'est la façon dont ils réagissent aux erreurs. Il s'agit d'être courageux et de ne pas se cacher. » Cette façon de voir les choses est un héritage de son passé d'ancien footballeur, un métier stoppé à cause des blessures. « En tant que joueur, j'aimais les entraîneurs qui étaient simplement authentiques et honnêtes. C'est comme ça que je veux être » Pour le moment, avec réussite.