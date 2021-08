Ligue des Champions : Qui va se révéler à Salzbourg cette saison ?

À chaque saison, c'est l'éternel recommencement. Les années passent, les joueurs également mais la finalité reste la même : Cette capacité du RedBull Salzbourg à sortir chaque saison, des futures pépites de son effectif a de quoi subjuguer. Si le système est rondement mené, il faut en saluer tous les rouages qui participent à l'éclosion de talents pour une grande majorité, extraordinaires.

La saison dernière, parmi les nombreux, présents au sein de l'effectif, Dominik Szoboszlai ou encore Patson Daka ont été les fers de lance de la formation autrichienne. Cette année, on aurait pu citer Mohamed Camara, Oumar Solet, Luka Sucic ou encore Brenden Aaronson. Mais c'est bien Karim Adeyemi qui attire une grosse partie des attentions. L'Allemand de 19 ans est en plein développement dans le club satellite de Leipzig mais nourrit déjà de précieux espoirs. L'avant-centre a la particularité d'avoir été formé au Bayern Munich avant d'en être renvoyé deux ans plus tard pour des raisons disciplinaires. Au cours d'une interview accordée à Bild, il s'en était d'ailleurs expliqué : « J'étais encore un enfant à l'époque et pas le plus calme. Cela a dérangé le Bayern et ils m'ont arrangé. »

Fan du Borussia Dortmund

Après avoir quitté la Bavière, il s'engage au SpVgg Unterhaching puis au RB Salzbourg en 2018. Déjà à cette époque, ils sont nombreux à scruter l'évolution du surdoué de Munich. Le « RBS » le confie d'abord au FC Liefering, son équivalent en deuxième division pour qu'il puisse s'aguerrir physiquement et techniquement. Le 31 décembre 2019, il fait son entrée en première division autrichienne avec Salzbourg. Au cours de son apprentissage, Karim Adeyemi acquière énormément d'expérience. Avant-centre de formation, il peut jouer sur tout le front de l'attaque où il adore prendre l'espace et battre son adversaire en un-contre-un.

Très intéressant techniquement, le gaucher a une belle qualité de pied droit, ce qui lui permet d'avoir énormément d'aisance sur le pré. La saison dernière, l'Allemand a pris part à 38 rencontres et inscrit 9 buts pour 11 passes décisives. Attaquant rapide et solide physiquement, l'international U21 Allemand doit encore progresser dans sa lecture du jeu et sa prise de décision à l'instant T. Avec le récent départ Dominik Szoboszlai et surtout de Patson Daka, c'est lui qui est notamment en charge de l'animation offensive.

Et pour le moment, Adeyemi ne semble pas impressionné par l'enjeu puisqu'il a déjà marqué six buts et délivré une passe décisive en cinq matchs. De là à envisager un retour au Bayern Munich par la suite ? Pas si sûr si l'on en croit sa sortie à ce sujet : « En Bundesliga allemande, je suis fan du Borussia Dortmund...Mon meilleur ami est aussi un fan du BVB. Nous suivons un peu le club. Le Bayern, ce n'est pas vraiment mon club préféré... »