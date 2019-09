Ligue des Champions : Quel Real Madrid contre le PSG ?

Si le PSG sera privé de Neymar (suspendu) et de Kylian Mbappé (en phase de reprise), le Real Madrid évoluera, lui, sans trois de ses cadres. Alors que Sergio Ramos est suspendu (tout comme Nacho) et que Luka Modric s’est blessé en sélection croate la semaine dernière, Marcelo déclare forfait pour le choc de la première journée de Ligue des Champions, mercredi soir au Parc des Princes.

Le latéral gauche brésilien des Merengue, qui a joué tout le match contre Levante (3-2), samedi dernier, souffre de problèmes cervicaux et dorsaux post-traumatiques. C’est donc Ferland Mendy qui défiera les Parisiens, pour sa 2e apparition sous la tunique blanche, après sa titularisation à Villarreal (2-2), le 1er septembre dernier.



Benzema brille, le Real se fait peur :



Heureusement, pour Zinédine Zidane, le secteur offensif de l’équipe ne compte plus aucun blessé. Eden Hazard a fait son retour à la compétition durant le week-end en disputant la dernière demi-heure de jeu contre Levante, en compagnie de Karim Benzema mais aussi James Rodriguez et Vinicius Jr. Gareth Bale, lui, était suspendu en Liga et pourrait retrouver le onze de départ mercredi soir.

Le onze probable du Real: Courtois - Carvajal, Militao, Varane, Mendy - Kroos, Casemiro, James - Bale, Benzema, Hazard.