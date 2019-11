Vainqueur 5-0 à Bruges il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain accueille les Belges mercredi soir au Parc des Princes pour tenter de poursuivre son parcours parfait dans cette phase de poules de la Ligue des champions. Et un quatrième succès en autant de matches permettrait aux hommes de Thomas Tuchel de décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, avant même les deux dernières journées.

Les Parisiens pourraient même être assurés de la première place du groupe A dès mercredi s’ils l’emportent face aux Brugeois et que, dans le même temps, le Real Madrid ne parvient pas à battre le Galatasaray. Mais les champions de France ne sont pas les seuls à avoir réussi un carton plein lors du début de cette première phase. Le Bayern Munich (groupe B) et Manchester City (groupe C) sont également dans le même cas de figure, avec aussi 5 longueurs d’avance sur leurs poursuivants respectifs, Tottenham et le duo Dinamo Zagreb-Shakhtar Donetsk.



Zidane : "On sait le match que l'on doit faire"



Deux qualifiés dans le groupe D ?

Les Bavarois accueillent l’Olympiakos mercredi, pendant que les Spurs se déplaceront sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade, alors que les Citizens iront eux défier à Bergame, l’Atalanta, qui découvre la compétition et a enregistré trois revers en autant de sorties, tandis que leurs dauphins croates et ukrainiens s’affronteront à Zagreb. Trois autres formations peuvent obtenir leur billet dès ce mardi.

Naples, leader du groupe E avec 7 points, sera ainsi qualifié en cas de victoire contre Salzbourg, si Genk ne vient pas à bout du champion d’Europe en titre, Liverpool. Dans le groupe D, ce sont deux équipes qui peuvent rejoindre les huitièmes de ce mardi en cas de victoire. Il s’agit de la Juventus et de l’Atlético Madrid, en tête de leur poule avec 7 points, et qui se déplacent respectivement sur les pelouses du Lokomotiv Moscou et du Bayer Leverkusen.



De Ligt se rachète au meilleur des moments pour la Juve :