Ligue des Champions : Quel bilan pour Pochettino sur la scène continentale ?

Et de cinq ! Ce mardi, à 21h00, Mauricio Pochettino s'apprête à connaître sa cinquième campagne de Ligue des Champions. Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain le 2 janvier dernier, l'entraîneur argentin et ses protégés se déplacent sur la pelouse du FC Barcelone, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ses quatre précédentes expériences dans cette épreuve, l'Argentin les a toutes connues du côté de Tottenham, club qu'il a entraîné entre le 27 mai 2014 et le 19 novembre 2019. Son principal fait d'arme restera évidemment la finale atteinte par ses joueurs en 2019, au terme d'une saison européenne exceptionnelle. Dans un premier temps, les Spurs étaient alors parvenus à sortir d'une poule particulièrement relevée, où avaient ainsi également pris place le FC Barcelone, l'Inter Milan sans oublier le PSV Eindhoven.

Des doubles confrontations épiques avec Manchester City et l'Ajax

Lors des huitièmes de finale, avec en plus l'exploit de ne pas avoir encaissé le moindre but, le club londonien s'était offert le scalp du Borussia Dortmund, alors leader de Bundesliga (3-0, 0-1). Lors des quarts de finale, Tottenham avait éliminé Manchester City, au terme d'une double confrontation qui restera dans les annales, à n'en pas douter. Si les hommes de Pochettino s'étaient imposés à l'aller (1-0), leurs adversaires avaient répliqué, lors de la seconde manche disputée du côté de l'Etihad Stadium (4-3), mais sans que cela ne soit suffisant. Dans le dernier carré, l'Ajax Amsterdam avait remporté le match aller (1-0), avant de perdre sur, là aussi, un incroyable match retour (2-3). Enfin, en finale, Tottenham n'avait donc pas résisté à Liverpool (2-0). Sous les ordres de Mauricio Pochettino, il s'agissait donc de la meilleure campagne. La saison précédente, soit en 2017-18, le club n'avait pas passé le cap des huitièmes de finale, contre la Juventus Turin (2-2, 1-2), après avoir terminé premier de son groupe, devant notamment le Real Madrid, alors double tenant du titre.

Pochettino n'avait pas pu disputer la Ligue des Champions avec le PSG comme joueur

Il s'agissait là de la deuxième campagne de Ligue des Champions de Mauricio Pochettino. Lors de la première, en 2016-17, Tottenham n'avait alors pas passé le cap de la phase de groupes. Enfin, au moment où le technicien est parti, en 2019, remplacé par José Mourinho, les Spurs occupaient la deuxième place de leur groupe. Dans sa carrière de joueur, le natif de Murphy aurait également pu disputer la Ligue des Champions, au Paris Saint-Germain. Arrivé au club en janvier 2001, cela n'avait finalement pas pu se faire, dans la mesure où il avait joué la Coupe UEFA, lors du début de cette même saison, avec l'Espanyol Barcelone. Vingt ans après, revoilà Pochettino au PSG, et cette fois, avec donc bel et bien la Ligue des Champions à disputer.