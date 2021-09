Ligue des Champions : Quand Messi affronte Guardiola

L'heure des retrouvailles a sonné pour Lionel Messi et Pep Guardiola. Après avoir mis l'Europe à leurs pieds avec le grand FC Barcelone de 2008 à 2012, les deux hommes ont depuis emprunter un chemin bien différent. Or, passé par le Bayern Munich (2013-16) et désormais à Manchester City, l'entraîneur catalan a depuis affronté l'Argentin à quatre reprises en Ligue des Champions. A la veille de leur 5eme duel européen, lors du choc entre le Paris Saint-Germain et les champions d'Angleterre, retour sur les quatre premiers épisodes d'une série finalement assez rare malgré le niveau des deux clubs.

Un doublé pour commencer



En effet, après le départ de Guardiola pour la Bavière, il a fallu attendre deux ans pour voir le club blaugrana retrouver le Bayern Munich en demi-finales de la C1. A l'époque, après avoir sorti City et le PSG, le Barça a rendez-vous avec un nouveau cador européen aux portes de la finale. Lors du match aller au Camp Nou, Messi porte les siens vers une large victoire contre son ancien entraîneur (3-0). Auteur d'un doublé et d'une passé décisive pour Neymar, « la Pulga » est étincelante pour mettre les Catalans sur de bons rails avant le match retour (perdu 3-2), lors duquel Neymar marqua les deux buts. Peu après, Barcelone remportait sa dernière Ligue des Champions en 2015.

Un bilan favorable à Messi

Ensuite, il a fallu attendre un peu pour voir les deux hommes se retrouver. Désormais en Angleterre, Guardiola hérite du FC Barcelone lors de la phase de groupes de la prestigieuse Coupe d'Europe en 2016-17, avec un aller-retour lors des 3eme et 4eme journée.Dans la foulée, si les Mancuniens se reprennent au retour (3-1), l'Argentin y va encore de son but. Avec donc cinq buts et deux passes décisives, le désormais sextuple Ballon d'Or réussit donc plutôt bien face à son ancien coach, d'autant plus que le club dominait City aussi. Reste à savoir de quoi ce 5eme duel sera fait ce mardi au Parc des Princes (20h45).