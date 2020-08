Le PSG va devoir encore attendre avant de pouvoir se hisser sur le sommet de l’Europe. Les Franciliens espéraient le faire dimanche soir, mais ils n’ont pas été en mesure de se défaire du Bayern Munich. En finale de la prestigieuse Ligue des Champions, ils se sont inclinés 0-1. Une défaite qui leur a fait mal et qui, par ricochet, a fait des heureux du côté de Marseille. En raison de l’importante rivalité qui existe entre les deux clubs, des représentants du club phocéen ont osé se réjouir du malheur de leur ennemi juré.

Les anciens de l’OM se sont lâchés

Dimitri Payet a été parmi les premiers à dégainer. Dès la fin du match, il a posté un tweet avec une vidéo d’un maillot du PSG sur lequel figurait une étoile au-dessus de l’écusson. La tunique est ensuite enlevée, et celle de Marseille est brandie à la place. « A Jamais les premiers », a-t-il aussi rappelé dans sa publication. Le Réunionnais n’a pas été le seul à se moquer des Franciliens. Ça a aussi été le cas de Brandao. L’homme qui a offert à Marseille son dernier trophée a été très expansif sur les réseaux sociaux en indiquant « à jamais les premiers, mais surtout à jamais les seuls ». Une phrase assassine et à laquelle il a adjoint plein d’émojis rieurs. Enfin, son ex-coéquipier André-Pierre Gignac a aussi réagi. L’ex-buteur olympien s’est contenté d’une bonne nuit dans son message, et d’une étoile à côté de laquelle il a mis une croix rouge. C’est une évidence; l’échec de Neymar et consorts n’a pas trop chagriné les Olympiens.

🤣🤣🤣🌟❌ Bonne nuit! — Gignac Andre-pierre (@10APG) August 23, 2020