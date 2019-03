Thomas, est-ce sur le plan mental que le PSG a failli ?

Je ne peux pas dire oui, mais je ne peux pas dire non. On a montré une très bonne réaction après le premier cadeau pour Manchester, le 1-0. On a joué avec beaucoup de qualités pendant les 30 premières minutes, on a eu beaucoup d’occasions. On méritait de marquer un deuxième but, ou un troisième but. Et c’est le deuxième but de Manchester qui a changé toute la situation. Man U, à ce moment, n’avait pas eu une seule occasion, et ils ont marqué deux fois. On s’est retrouvé à 1-2, et avec un but de Man U nous étions éliminés. Nous avions bien joué, joué très haut, nous avons contrôlé le jeu, il n’y avait pas d’attaque de Man U… Et en deuxième mi-temps, on n’a pas marqué ce deuxième but, on a eu des occasions. Et eux, sans tir, ils marquent. Je n’ai pas les mots. C’est comme en Coupe de la Ligue contre Guingamp, ce n’était pas possible de perdre. Ils ont marqué trois fois, sans avoir d’occasion. Ce n’est pas possible à analyser…



Quel est votre avis sur le penalty accordé avec la VAR ?

Je suis un grand supporter de la VAR, et je le reste. De mon point de vue, quand Dalot a tiré, pour moi c’était clair que le ballon allait loin de cadre. J’étais surpris qu’il y ait corner. Et ensuite, j’étais surpris que l’arbitre aille voir son écran. Avec les mains, c’est toujours difficile. Il y a trop de points à prendre en compte, la distance du ballon, est-ce que le défenseur augmente sa surface corporelle… C’est une décision qu’on peut discuter, certains diront oui, certains diront non. C’est le problème avec les mains. Il y a des raisons de donner ce penalty. Ce qui m’embête, c’est que le tir est hors cadre. Avoir une récompense pour un tir hors cadre… Ce n’était même pas une occasion et ça devient un penalty. Mais on a joué pendant 60 minutes en sachant ce qu’il se pouvait se passer. On ne peut s’en prendre qu’à nous-même de ne pas avoir marqué…

Si votre adversaire a été meilleur que vous, il y a quelque chose à analyser. Si c’est un match comme aujourd’hui…



Est-ce le fantôme de la "remontada" qui trottait dans les têtes ?

Thilo Kehrer (fautif sur le premier but, ndlr) ne jouait pas à Barcelone. Il ne faut pas qu’on tombe dans ce piège, de se plomber la tête avec ces histoires. Je ne crois pas que c’est à cause de la défaite à Barcelone qu’on perd ce soir. J’aurais été d’accord si on n’avait pas réagi après le premier but. Mais là on prend un deuxième but qui vient de nulle part. « Gigi » (Buffon) fait une erreur… Il n’était pas à Barcelone lui aussi d’ailleurs. C’est difficile à accepter. Si votre adversaire a été meilleur que vous, il y a quelque chose à analyser. Si c’est un match comme aujourd’hui… C’est horrible. On ne méritait pas de se faire éliminer sur les 180 minutes, pas du tout.

Neymar a été très critique sur Instagram, en pestant contre les arbitres vidéos qui ne comprennent rien au football…

(Rires) Oui, c’est une réaction forte. Vous voyez ses émotions, à quel point il était avec nous, à quel point il voulait qu’on gagne. Ne soyez pas trop dur avec lui. Je ne vais pas surinterpréter l’utilisation de ses mots. Ça va vite de taper sur son smartphone.



Marquinhos : "C'est inadmissible"



Comment allez-vous faire pour remobiliser votre équipe pour la suite de la saison ?

(Abattu) Honnêtement, je ne sais pas. J’ai besoin d’un ou deux jours de repos. Je veux être à la maison, ne pas parler, ne pas penser, même si je ne crois pas que ce sera possible je vais essayer. On doit continuer… Mais, pas aujourd’hui... (Il n’a pas envie de parler de la suite de la saison, ndlr)

Faut-il de grands changements pour que le PSG arrive enfin à franchir un cap en Ligue des Champions ?

Si on était la pire équipe de la Ligue des Champions, je vous dirais oui. Mais on doit être attentif à ne pas tirer trop de conclusions sous le coup de l’émotion. Il ne faut pas pointer les joueurs du doigt. On devait faire le match qu’on a fait. Si on refait le même match, on gagne ou on fait match nul. On était la meilleure équipe pendant 180 minutes. Ce résultat n’est pas logique. C’est pour cela que je dois protéger mes joueurs, parce que j’aime ce qu’ils font chaque jour.



