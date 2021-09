Ligue des Champions : PSG, tout pour l'attaque ?

Rome ne s'est pas faite en un jour. L'adage vaut également pour la « MNM », le nouveau sobriquet de l'attaque du Paris Saint-Germain avec Messi, Neymar et Mbappé. Depuis l'arrivée il y a quelques semaines de la star argentine conjuguée au non-transfert du Français au Real Madrid, tout le monde ne parle que de cela. Comme par le passé avec la BBC (Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo) ou la MSN (Messi, Suarez et Neymar), la « MNM » nourrit tous les fantasmes des amoureux du ballon rond. Sur le papier, la cohabitation du sextuple Ballon d'Or, du crack brésilien et de la pépite française a tout pour plaire et enchaîner les prestations de haute-volée. Reste que pour le moment, les trois ont peiné à travailler ensemble sur la poignée de matchs disputée conjointement. Pendant plusieurs années, Neymar et Messi ont entretenu une forte relation en Catalogne avant que le Brésilien ne s'engage pour le club de la capitale et qu'il ne fasse de même avec Kylian Mbappé. Depuis les premiers pas de la Pulga avec le maillot bleu et rouge, les trois attaquants ont essayé de combiner mais ont du mal à se trouver sur des situations placées ou en première intention.



Il est vrai que comme les exemples précédents au Real Madrid ou au FC Barcelone, une relation technique à trois éléments de ce calibre ne se fait pas en un match ni même une semaine, mais tous ont bon espoir qu'à force de travail, ils y parviendront. Sur la ligne de statistiques en tout cas, le constat parle de lui-même. Lionel Messi n'a pour le moment pas trouvé le chemin des filets ni délivré une passe décisive. Il est normal qu'un temps d'adaptation lui soit accordé malgré le génie qu'incarne le capitaine de l'Argentine. Neymar a quant à lui disputé cinq rencontres pour un but (sur penalty contre Lyon) et deux passes décisives. Après la polémique sur son poids, le Brésilien a retrouvé de la vitalité et continue de monter en puissance.



Messi en bonne voie pour City



Pour le moment, l'homme en forme est le dernier larron de ce trio, Kylian Mbappé. Après des vacances plus longues en raison du court Euro des Bleus, le Français est revenu en avance à l'entraînement et cela s'est ressenti ces dernières semaines. Le natif de Bondy a joué neuf matchs pour quatre buts et quatre passes décisives. Sorti prématurément contre Bruges en Ligue des Champions en raison d'un problème à un orteil, le Français est bel et bien remis et est prêt pour Manchester City, ce mardi soir. Victime d'une contusion osseuse à un genou contre Lyon, Lionel Messi devrait également figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la C1. L'attaquant s'est entraîné dimanche, son rétablissement est en bonne voie mais rien ne garantit qu'il soit titulaire contre la formation de Pep Guardiola. D'ailleurs en plus du N°30 parisien, Marco Verratti pourrait bien faire partie de l'aventure puisqu'il est rétabli de sa gêne à la cuisse contractée avec l'Italie.



Sublimé par l'arrivée de Lionel Messi cet été, le mercato du PSG a montré que le club avait très bien travaillé en amont. En plus de Donnarumma qui alterne avec Keylor Navas dans les buts, Achraf Hakimi a montré de très belles choses tout comme Nuno Mendes dont l'entrée contre Bruges a dynamisé le jeu parisien. Sergio Ramos est pour le moment toujours en soin. Côté terrain, actuellement, le jeu du club de la capitale manque encore de fluidité, d'intensité et le constat de déséquilibre entre l'attaque et le reste de l'équipe était frappant contre Bruges. Depuis ce match, Mauricio Pochettino travaille pour combler les manques et mettre du liant entre les lignes mais il faudra un travail supplémentaire de contre-pressing des attaquants pour faciliter le travail des autres coéquipiers (Paredes, Gueye, Danilo) au milieu de terrain. Si en Belgique, le couperet n'est pas passé loin, la moindre erreur pourrait être fatale contre Manchester City.

Pochettino : “Neymar et Mbappé se sont parlé”